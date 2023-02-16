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В Улан-Удэ неизвестные прокалывают шины автомобилей

В Улан-Удэ неизвестные прокалывают шины автомобилей
Происшествия,  Фото:"Аноним 03"
По словам очевидцев, за неделю оказались повреждены шесть машин

В Улан-Удэ неизвестные умышленно прокалывают шины автомобилей, припаркованных во дворе домов по улице Гагарина. По словам очевидцев, хулиганы назойливо спускают все четыре колеса на каждом авто. Всего за неделю оказались повреждены шесть машин.

Предупреждение опубликовали в паблике «Аноним 03».

- Участились случаи прокалывания всех четырёх колёс по улице Гагарина (во дворе домов 34-38), за неделю уже шесть машин, - сообщает автор поста.

В комментариях подписчики начали обсуждать возможную причину хулиганских выходок. Некоторые считают, что это связано с тем, как паркуются водители.

«Просто ставить на парковку автомобиль не пробовали?»,
«Либо с платной стоянки орудуют», - пишут улан-удэнцы.

Другие же советуют водителям установить видеонаблюдение или вовсе устроить засаду на вандалов.

Как сообщал «Байкал-Daily», в июне 2022 года года в Улан-Удэ неизвестные «разули» припаркованный у дома автомобиль, оставив его без всех четырёх колёс.
вандализм автомобили

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