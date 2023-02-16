Водитель получил тяжёлые травмы
Накануне, 15 февраля, в Улан-Удэ водитель внедорожника Mitsubishi Pajero получил тяжёлые травмы, врезавшись в грузовик.
- В 10 часов утра 47-летний водитель автомобиля Mitsubishi Pajero, следуя со стороны посёлка Забайкальский в направлении улицы Тепловая, совершил столкновение с впереди идущим грузовым автомобилем «Шанкси». В результате ДТП водитель Mitsubishi получил многочисленные травмы. Он в тяжёлом состоянии госпитализирован в БСМП, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.
Как сообщал «Байкал-Daily», также накануне на улице Псковская автомобилист сбил на «зебре» восьмилетнего мальчика.
В Улан-Удэ внедорожник врезался в грузовик
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Происшествия, 16.02.2023
Водитель получил тяжёлые травмы
Происшествия, 16.02.2023
Ребёнок получил травмы различной степени тяжести
Как выяснилось, в том месте у стаи агрессивных собак «лёжка»
Сумма ущерба пока устанавливается
Испуганная горожанка истошно кричала, отмахиваясь от животных
Его задержали в Тункинском нацпарке
Пьяная дама не признавала вину и никак не хотела успокаиваться
Из-за пожара эвакуировали более 360 человек
Деньги похитили со счетов бюджетных организаций
Пожар произошёл в бане
Пожилую женщину он оставил умирать в горящем доме
Женщина сдала ноутбук в скупку
«Сцепились» пешеходы и водители
Кражи он совершал на одной улице
Внук избил пожилую женщину, а затем задушил