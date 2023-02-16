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В Улан-Удэ внедорожник врезался в грузовик

В Улан-Удэ внедорожник врезался в грузовик
Происшествия,  Фото:УГИБДД по Бурятии
Водитель получил тяжёлые травмы

Накануне, 15 февраля, в Улан-Удэ водитель внедорожника Mitsubishi Pajero получил тяжёлые травмы, врезавшись в грузовик.

- В 10 часов утра 47-летний водитель автомобиля Mitsubishi Pajero, следуя со стороны посёлка Забайкальский в направлении улицы Тепловая, совершил столкновение с впереди идущим грузовым автомобилем «Шанкси». В результате ДТП водитель Mitsubishi получил многочисленные травмы. Он в тяжёлом состоянии госпитализирован в БСМП, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.

Как сообщал «Байкал-Daily», также накануне на улице Псковская автомобилист сбил на «зебре» восьмилетнего мальчика.

ДТП

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