Зампред правительства Бурятии назвал причину пожара в школе №40

Пожар в улан-удэнской школе №40 произошёл из-за нарушения сотрудниками правил пожарной безопасности. Об этом сообщил зампред правительства Бурятии по вопросам безопасности Пётр Мордовской в рамках «Недели прямых эфиров с зампредами».
- Взяли удлинитель, включили СВЧ, чайник, зарядное устройство, и все ушли. Естественно, произошло перенапряжение в сети. И загорелся диван. Хорошо, что наши доблестные сотрудники МЧС потушили своевременно, - прокомментировал Пётр Мордовской.
Как сообщал «Байкал-Daily», пожар в учительской произошёл утром в понедельник, 13 февраля. 327 учеников и 34 сотрудника тут же эвакуировали. Детей отвели в здание администрации Железнодорожного района, находящееся по соседству. Часть школы оказалась сильно задымлена.
По повышенному номеру вызова к месту возгорания выезжали 33 пожарных и девять единиц техники. Обошлось без пострадавших. Огонь повредил мебель на площади примерно в три квадратных метра. Оказался повреждён потолок в кабинете на 30 «квадратах».
Следственным отделом по Железнодорожному району организована доследственная проверка. Действиям (бездействию) соответствующих должностных лиц будет дана объективная правовая оценка. Также проверку проводит прокуратура.
После инцидента руководитель комитета по социальной политике городской администрации Светлана Трифонова поручила председателям всех отраслевых комитетов усилить меры пожарной безопасности в муниципальных образовательных, культурных и спортивных учреждениях.