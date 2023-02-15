15 февраля

14 февраля

Популярное

В Иркутской области женщина погибла из-за короткого замыкания «ветровой пушки»

В Иркутской области женщина погибла из-за короткого замыкания «ветровой пушки»
Происшествия,  Фото:ГУ МЧС по Иркутской области
Пожар произошёл в бане

14 февраля в посёлке Усть-Ордынский в Иркутской области пожар, вспыхнувший в бане, унёс жизнь 39-летней женщины.

- После совместного отдыха с друзьями женщина легла спать в раздевалке бани. В это время произошло короткое замыкание включённой «ветровой пушки», начался пожар. Когда его обнаружили соседи, было уже слишком поздно: погибшую обнаружили внутри горящего строения на диване, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

В этом году неисправность электрообогревателей не один раз становилось причиной пожаров с гибелью людей.

Как сообщал «Байкал-Daily», 26 января в Ангарске горел частный дом в микрорайоне Китой. Внутри нашли погибшего пенсионера. Вероятной причиной пожара названы неисправные электрообогреватели, которыми жильцы топили дом.

2 февраля в деревне Тотохон Эхирит-Булагатского района из-за короткого замыкания электрообогревателя горела хозяйственная постройка. Мужчина хотел спасти своё имущество, но погиб от отравления угарным газом.
пожар смерть

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Жителя Братска осудили на 23 года за убийство мужчины и его матери
Происшествия, 15.02.2023
Пожилую женщину он оставил умирать в горящем доме
Улан-удэнец воровал портативные гаражи
Улан-удэнец воровал портативные гаражи
Происшествия, 15.02.2023
Кражи он совершал на одной улице
В Бурятии стали меньше красть, но больше убивать
В Бурятии стали меньше красть, но больше убивать
Происшествия, 15.02.2023
Прокуратура представила информацию о состоянии преступности в январе
Житель Иркутской области спрятал тело убитой сожительницы в подполье
Житель Иркутской области спрятал тело убитой сожительницы в подполье
Происшествия, 15.02.2023
До того времени, когда тело нашли, оно мумифицировалось
В Чите начали проверку из-за аварийной посадки Ан-24
В Чите начали проверку из-за аварийной посадки Ан-24
Происшествия, 14.02.2023
У воздушного судна отказал один двигатель

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^