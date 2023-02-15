Пожар произошёл в бане
14 февраля в посёлке Усть-Ордынский в Иркутской области пожар, вспыхнувший в бане, унёс жизнь 39-летней женщины.
- После совместного отдыха с друзьями женщина легла спать в раздевалке бани. В это время произошло короткое замыкание включённой «ветровой пушки», начался пожар. Когда его обнаружили соседи, было уже слишком поздно: погибшую обнаружили внутри горящего строения на диване, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.
В этом году неисправность электрообогревателей не один раз становилось причиной пожаров с гибелью людей.
Как сообщал «Байкал-Daily», 26 января в Ангарске горел частный дом в микрорайоне Китой. Внутри нашли погибшего пенсионера. Вероятной причиной пожара названы неисправные электрообогреватели, которыми жильцы топили дом.
2 февраля в деревне Тотохон Эхирит-Булагатского района из-за короткого замыкания электрообогревателя горела хозяйственная постройка. Мужчина хотел спасти своё имущество, но погиб от отравления угарным газом.
В Иркутской области женщина погибла из-за короткого замыкания «ветровой пушки»
Происшествия, Фото:
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