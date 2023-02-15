Пожилую женщину он оставил умирать в горящем доме
В городе Братск в Иркутской области предстал перед судом 35-летний мужчина, который жестоко расправился с 48-летним мужчиной и его 81-летней матерью. Его признали виновным по статьям «Убийство двух лиц» и «Умышленное уничтожение имущества путём поджога».
Как сообщал «Байкал-Daily», преступление произошло 12 января 2022 года. Тогда в доме, расположенном на улице Геофизическая, произошёл пожар. В ходе тушения пожарные обнаружили обгоревшие тела пожилой женщины и мужчины, у последнего имелись колото-резаные ранения.
Вскоре следователи СК и сотрудники уголовного розыска установили и задержали подозреваемого. На допросе он признался в содеянном.
Выяснилось, что братчанин, находясь в состоянии алкогольного опьянения, из неприязни убил 48-летнего мужчину. Заметая следы, он поджёг дом и сбежал. Мужчина знал, что в доме находится 81-летняя мать погибшего, которая в силу болезни не могла самостоятельно передвигаться. Пенсионерка в итоге погибла в горящем доме.
- В результате правильно выстроенной тактики предоставления доказательств следователями СК и государственным обвинителем, коллегия присяжных заседателей единогласно признала подсудимого виновным в совершении преступления, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.
Мужчину приговорили к 23 годам лишения свободы. Из них семь лет он проведёт в тюрьме, а остальные в исправительной колонии строгого режима.
Жителя Братска осудили на 23 года за убийство мужчины и его матери
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