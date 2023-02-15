Пассажирка поезда «Иркутск – Северобайкальск» украл ноутбук за 80 тысяч

Женщина сдала ноутбук в скупку



В городе Усть-Кут в Иркутской области в транспортную полицию обратился пассажир поезда «Иркутск – Северобайкальск». Мужчина рассказал, что оставил сумку с ценными вещами на третьей багажной полке над своим пассажирским местом. В сумке находился ноутбук за 80 тысяч рублей марки Huawei.



Выяснилось, что воровкой оказалась 33-летняя жительница Иркутской области, которая также ехала в поезде.



- В ходе оперативно-розыскных мероприятий транспортные полицейские выяснили, что растерянностью пассажира воспользовалась 33-летняя жительница Иркутского района, которая тайно похитила оставленный в сумке ноутбук Huawei. Позднее она сдала его в комиссионный магазин в Иркутске, - сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.

