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Пассажирка поезда «Иркутск – Северобайкальск» украл ноутбук за 80 тысяч

Пассажирка поезда «Иркутск – Северобайкальск» украл ноутбук за 80 тысяч
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Женщина сдала ноутбук в скупку

В городе Усть-Кут в Иркутской области в транспортную полицию обратился пассажир поезда «Иркутск – Северобайкальск». Мужчина рассказал, что оставил сумку с ценными вещами на третьей багажной полке над своим пассажирским местом. В сумке находился ноутбук за 80 тысяч рублей марки Huawei.

Выяснилось, что воровкой оказалась 33-летняя жительница Иркутской области, которая также ехала в поезде.

- В ходе оперативно-розыскных мероприятий транспортные полицейские выяснили, что растерянностью пассажира воспользовалась 33-летняя жительница Иркутского района, которая тайно похитила оставленный в сумке ноутбук Huawei. Позднее она сдала его в комиссионный магазин в Иркутске, - сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.
кража

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