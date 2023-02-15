15 февраля

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В Улан-Удэ вандалы спиливают заградительные столбики

В Улан-Удэ вандалы спиливают заградительные столбики
Происшествия,  Фото:предоставлено горсоветом
«Сцепились» пешеходы и водители 

В Улан-Удэ враждуют водители и пешеходы. О проблеме рассказал депутат горсовета Денис Гармаев, который ранее помог организовать долгожданный переход с 20А квартала через ж/д пути в 40-й квартал.

Это было сделано для удобства пешеходов, в том числе мамочек с колясками. Раньше там был песок, и пройти не представлялось возможным.

Ездить в этом месте на авто запрещено. Поэтому там установили блоки и металлические столбики для ограничения движения автомобилей. Но кто-то их постоянно убирает и спиливает. 4 февраля столбики снова восстановили, однако вчера, 14 февраля, их опять срезал какой-то вандал.

- Что за хамское отношение? Сообщите, кто это делает, так дорожка быстро придёт в негодность. Фиксируйте номера авто, дорогие жители, будем отправлять в ГИБДД, не вижу другого способа, - сказал Денис Гармаев.

Местные жители же просят водителей прекратить тянуть «одеяло» на себя и быть добрее к пешеходам. 
вандализм

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