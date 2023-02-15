Улан-удэнец воровал портативные гаражи

Происшествия, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

Кражи он совершал на одной улице



В Улан-Удэ полицейские поймали похитителя портативных гаражей. Он совершил две такие кражи, а третья попытка оказалась неудачной. Об этом сообщили в МВД по Бурятии.



Так, ночью 12 февраля 39-летний мужчина, возвращаясь домой пьяным, на улице Октябрьская украл автомобильный чехол-тент с припаркованной во дворе многоквартирного дома иномарки.



Портативный гараж он закинул к себе на плечи и направился домой, но до жилища не дошёл. Мужчина вызвал подозрения у проезжавших мимо сотрудников дорожно-патрульной службы. Полицейским он признался в краже и был доставлен в отдел полиции.



Владельца имущества автоинспекторы определили по госномеру машины, который был нанесён краской на чехле. Ущерб составил 6,5 тысяч рублей.



Вскоре выяснилось, что задержанный совершил аналогичную кражу ночью 30 января на той же улице.



- Тогда он похитил автотент стоимостью около 8 тысяч рублей, который в настоящее время изъят, - сообщили в МВД по Бурятии.



Примечательно, при выезде на место происшествия полицейские порекомендовали владелице автомобиля в дальнейшем при парковке всегда наезжать на портативный гараж колёсами. Это и спасло женщину от очередной кражи: вор пришёл во двор через неделю и пытался стащить новенький чехол, но на этот раз не сумел.



Мужчина совершал преступления, будучи условно осужденным. Ранее он также отбывал наказание в исправительном учреждении. Подрабатывает случайными заработками.



Возбуждены уголовные дела о кражах и покушении на кражу.



Чтобы уберечь своё имущество, полиция Бурятии рекомендует автомобилистам принять следующие меры:



- старайтесь парковать автомобиль в зоне видимости камер наружного видеонаблюдения;



- пометьте чехлы-тенты на автомашину несмываемой краской, написав госномер своего авто – это затруднит продажу украденного гаража-«одеяла» и облегчит процедуру идентификации его принадлежности именно вам. С целью упрощения идентификации также можно вшить в ткань чехла свою визитную карточку.



- при укрытии машины портативным гаражом наедьте на него передними (или задними) колесами - это создаст определенные трудности для преступников при попытке его кражи.



Также полицейские советуют гражданам не покупать автомобильные чехлы с рук, чтобы лишить злоумышленников рынка сбыта, и сообщать в полицию о подозрительных случаях попытки их продажи.

