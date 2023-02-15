В Бурятии продолжают ловить рыбаков-браконьеров

Число нарушителей выросло вдвое
Во время очередного рейда оперативной группы «Сарма» ФГБУ «Заповедное Подлеморье» и сотрудников Ангаро-Байкальского территориального управления федерального агентства по рыболовству, который прошёл 8 и 9 февраля, выявили нарушителей. Группа работала на северо-восточном побережье Байкала, акватории Баргузинского заповедника и на подконтрольной территории Росрыболовства.
- К сожалению, спустя неделю после аналогичного рейда, количество нарушителей вдвое увеличилось. В этот раз, также на линии Росрыболовства, были составлены восемь протоколов об административных правонарушениях (КоАП РФ, ст. 8.33, ст. 8.37, ст. 8.42) и изъято четыре рыболовные сети кустарного производства. Рыбаками были нарушены правила рыболовства для Байкальского рыбохозяйственного бассейна, а именно – использование запрещённого орудия лова (сети) и вылов за границами разрешённых участков, - сообщили в «Заповедном Подлеморье».
Подобные совместные рейды ФГБУ «Заповедное Подлеморье» и Росрыболовства в зимний сезон будут проводиться на постоянной основе, с особым вниманием к праздничным и выходным дням.
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