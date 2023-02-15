Житель Иркутской области спрятал тело убитой сожительницы в подполье

До того времени, когда тело нашли, оно мумифицировалось



43-летнисй житель города Тайшет Иркутской области признан виновным в убийстве сожительницы.



Со своей 38-летней возлюбленной мужчина расправился в 2020 году. Он нанёс ей множественные удары руками по голове, а также ножевые ранения в область груди и шеи. Затем он спрятал тело потерпевшей. Мужчина всячески скрывал преступление, озвучивая соседям и родственникам женщины различные версии её отсутствия. Спустя продолжительное время мумифицированное тело погибшей было обнаружено в подполье дома.



Мужчину задержали весной 2021 года.



- Коллегией присяжных заседателей было признано доказанным, что подсудимый совершил указанное преступление. Суд с учётом мнения прокурора назначил мужчине наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.



