До того времени, когда тело нашли, оно мумифицировалось
43-летнисй житель города Тайшет Иркутской области признан виновным в убийстве сожительницы.
Со своей 38-летней возлюбленной мужчина расправился в 2020 году. Он нанёс ей множественные удары руками по голове, а также ножевые ранения в область груди и шеи. Затем он спрятал тело потерпевшей. Мужчина всячески скрывал преступление, озвучивая соседям и родственникам женщины различные версии её отсутствия. Спустя продолжительное время мумифицированное тело погибшей было обнаружено в подполье дома.
Мужчину задержали весной 2021 года.
- Коллегией присяжных заседателей было признано доказанным, что подсудимый совершил указанное преступление. Суд с учётом мнения прокурора назначил мужчине наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.
Житель Иркутской области спрятал тело убитой сожительницы в подполье
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Прокуратура представила информацию о состоянии преступности в январе
Число нарушителей выросло вдвое
До того времени, когда тело нашли, оно мумифицировалось
Малышку обнаружили в подъезде дома
Инцидент случился в 130 квартале
У воздушного судна отказал один двигатель
Они рубили деревья для строительства бани
Труп он спрятал в резервуаре септика
Наезд произошёл на улице Ботаническая
Расправа произошла во время распития спиртного
Мужчина дотла сжёг дом
Пожар произошёл в 130 квартале
Чёрный дым с места пожара было видно издалека
Посты он писал в соцсети «Одноклассники»
Горит склад со стройматериалами