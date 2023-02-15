Бастрыкин потребовал результат проверки по босоногой девочке в Забайкалье

Малышку обнаружили в подъезде дома



14 февраля в городе Борзя в подъезде жилого дома обнаружили трёхлетнюю девочку без верхней одежды и обуви. Об инциденте сообщили забайкальские СМИ.



По данному факту руководитель следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Забайкальскому краю Алексей Вольный назначил проведение доследственной проверки.



- По информации СМИ, сообщение о находящейся без присмотра малолетней девочке поступило с полицию от жильцов дома. Когда полицейские прибыли на место происшествия, они обнаружили в одной из квартир бабушку ребёнка, находившуюся в состоянии алкогольного опьянения, - сообщает пресс-служба СУ СКР по Забайкальскому краю.



Руководитель регионального следственного управления СКР Алексей Вольный поручил следователям установить все обстоятельства произошедшего на предмет наличия в действиях родителей и бабушки ребёнка признаков преступления, предусмотренного ст. 156 УК РФ – неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. Следователи получат объяснения всех причастных к этому инциденту лиц, при необходимости запросят данные в органах, осуществляющих защиту прав несовершеннолетних и полиции.



Председатель СК России затребовал доклад о ходе процессуальной проверки. Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Забайкальскому краю Алексею Вольному представить доклад об установленных в ходе проверки обстоятельствах.



По результатам проверки следователи примут решение в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством.





