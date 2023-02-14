В Чите начали проверку из-за аварийной посадки Ан-24

Как сообщал «Байкал-Daily», в понедельник, 13 февраля, самолёт Ан-24, выполнявший рейс Чара – Чита, совершил аварийную посадку. В 160 км от посёлка Чара произошёл отказ одного двигателя.
Самолёт приземлился в аэропорту Чита на вспомогательном двигателе. На борту воздушного судна находилось 48 пассажиров, пять членов экипажа, никто не пострадал.
По данному факту начата доследственная проверка по ст. 263 УК РФ «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта».
- Следователями и криминалистами осмотрено воздушное судно, изъята бортовая документация, опрошены члены экипажа, проводятся иные проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств и причин произошедшего, - сообщает пресс-служба Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.