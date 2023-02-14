В Иркутской области поймали «чёрных» лесорубов, нанёсших ущерб в 400 тысяч

Происшествия, Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Они рубили деревья для строительства бани



Полицейские задержали молодых людей, которые незаконно рубили лес возле посёлка Усть-Уда в Боханского района Иркутской области. У задержанных отсутствовали сопроводительные документы.



- По горячим следа оперативниками обнаружена незаконная рубка деревьев в количестве 11 штук объёмом более 23 кубометров в выделе Усть-Удинского участкового лесничества. На месте рубки задержаны двое 20-летних местных жителя. Как пояснили следователю в ходе допроса, древесину добывали для строительства бани, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.



Полицейские с места происшествия изъяли сосну общим объёмом более 10 кубометров, бензопилу «Штиль МС-361», трактор МТЗ-82. По оценкам специалистов, ущерб, нанесённый лесному фонду Российской Федерации, составил около 400 тысяч рублей.



Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная рубка лесных насаждений, совершенная в особо крупной размере».



Задержанным избрали подписку о невыезде и надлежащем поведении. Расследование продолжается.

