Они рубили деревья для строительства бани
Полицейские задержали молодых людей, которые незаконно рубили лес возле посёлка Усть-Уда в Боханского района Иркутской области. У задержанных отсутствовали сопроводительные документы.
- По горячим следа оперативниками обнаружена незаконная рубка деревьев в количестве 11 штук объёмом более 23 кубометров в выделе Усть-Удинского участкового лесничества. На месте рубки задержаны двое 20-летних местных жителя. Как пояснили следователю в ходе допроса, древесину добывали для строительства бани, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.
Полицейские с места происшествия изъяли сосну общим объёмом более 10 кубометров, бензопилу «Штиль МС-361», трактор МТЗ-82. По оценкам специалистов, ущерб, нанесённый лесному фонду Российской Федерации, составил около 400 тысяч рублей.
Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная рубка лесных насаждений, совершенная в особо крупной размере».
Задержанным избрали подписку о невыезде и надлежащем поведении. Расследование продолжается.
В Иркутской области поймали «чёрных» лесорубов, нанёсших ущерб в 400 тысяч
Происшествия, Фото:
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