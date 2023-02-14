Посты он писал в соцсети «Одноклассники»
Два дела об административных правонарушениях рассмотрел Ангарский городской суд в отношении 26-летнего местного жителя.
- Молодой человек размещал на своей личной странице в социальной сети «Одноклассники» материалы, направленные на дискредитацию использования Вооружённых сил РФ, а также материалы на возбуждение ненависти, вражды в отношении групп лиц. Данные факты подтверждены протоколами об административном правонарушении и выводами экспертов, - сообщает пресс-служба Ангарского городского суда.
На молодого человека составлены протоколы по статьям КоАП РФ «Публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС России в целях защиты интересов РФ и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности» и «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства». Суд назначил ему штрафы в 30 тысяч и 10 тысяч рублей соответственно.
Отметим, на суде молодой человек свою вину признал полностью и раскаялся в содеянном.
26-летнего ангарчанина оштрафовали за дискредитацию Вооружённых сил РФ
Происшествия, Фото:
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