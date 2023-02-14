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26-летнего ангарчанина оштрафовали за дискредитацию Вооружённых сил РФ

26-летнего ангарчанина оштрафовали за дискредитацию Вооружённых сил РФ
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Посты он писал в соцсети «Одноклассники»

Два дела об административных правонарушениях рассмотрел Ангарский городской суд в отношении 26-летнего местного жителя.

- Молодой человек размещал на своей личной странице в социальной сети «Одноклассники» материалы, направленные на дискредитацию использования Вооружённых сил РФ, а также материалы на возбуждение ненависти, вражды в отношении групп лиц. Данные факты подтверждены протоколами об административном правонарушении и выводами экспертов, - сообщает пресс-служба Ангарского городского суда.

На молодого человека составлены протоколы по статьям КоАП РФ «Публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС России в целях защиты интересов РФ и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности» и «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства». Суд назначил ему штрафы в 30 тысяч и 10 тысяч рублей соответственно.

Отметим, на суде молодой человек свою вину признал полностью и раскаялся в содеянном.

штраф дискредитация ВС РФ возбуждение ненависти либо вражды по признаку принадлежности к какой-либо социальной группе

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