26-летнего ангарчанина оштрафовали за дискредитацию Вооружённых сил РФ

Посты он писал в соцсети «Одноклассники»



Два дела об административных правонарушениях рассмотрел Ангарский городской суд в отношении 26-летнего местного жителя.



- Молодой человек размещал на своей личной странице в социальной сети «Одноклассники» материалы, направленные на дискредитацию использования Вооружённых сил РФ, а также материалы на возбуждение ненависти, вражды в отношении групп лиц. Данные факты подтверждены протоколами об административном правонарушении и выводами экспертов, - сообщает пресс-служба Ангарского городского суда.



На молодого человека составлены протоколы по статьям КоАП РФ «Публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС России в целях защиты интересов РФ и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности» и «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства». Суд назначил ему штрафы в 30 тысяч и 10 тысяч рублей соответственно.



Отметим, на суде молодой человек свою вину признал полностью и раскаялся в содеянном.



