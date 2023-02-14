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В Улан-Удэ потушили крупный пожар на складе

В Улан-Удэ потушили крупный пожар на складе
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Чёрный дым с места пожара было видно издалека

В Улан-Удэ ликвидировали крупный пожар, вспыхнувший на улице Трактовая. Об этом к 15:00 сообщили в Главном управлении МЧС по Бурятии.

- Открытое горение ликвидировано. На месте работают шесть единиц техники и 25 человек личного состава, - уточнили в пресс-службе ведомства.





Как сообщал «Байкал-Daily», пожар произошёл на территории компании, занимающейся продажами трубопроводной арматуры, сантехники, котлами. Клубы чёрного дыма были видны издалека. Вскоре выяснилось, что полыхают стройматериалы на площади 50 кв. метров.

В ту сторону промчались машины «скорой» с мигалками. К счастью, пострадавших на пожаре нет.

Причина возгорания устанавливается.  












пожар

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