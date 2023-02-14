В Улан-Удэ потушили крупный пожар на складе











Как сообщал «Байкал-Daily», пожар произошёл на территории компании, занимающейся продажами трубопроводной арматуры, сантехники, котлами. Клубы



В ту сторону промчались машины «скорой» с мигалками. К счастью, пострадавших на пожаре нет.



Причина возгорания устанавливается. Как сообщал «Байкал-Daily», пожар произошёл на территории компании, занимающейся продажами трубопроводной арматуры, сантехники, котлами. Клубы чёрного дыма были видны издалека. Вскоре выяснилось, что полыхают стройматериалы на площади 50 кв. метров.В ту сторону промчались машины «скорой» с мигалками. К счастью, пострадавших на пожаре нет.Причина возгорания устанавливается.













































В Улан-Удэ ликвидировали крупный пожар, вспыхнувший на улице Трактовая. Об этом к 15:00 сообщили в Главном управлении МЧС по Бурятии.- Открытое горение ликвидировано. На месте работают шесть единиц техники и 25 человек личного состава, - уточнили в пресс-службе ведомства.