В Улан-Удэ потушили крупный пожар на складе

Чёрный дым с места пожара было видно издалека
В Улан-Удэ ликвидировали крупный пожар, вспыхнувший на улице Трактовая. Об этом к 15:00 сообщили в Главном управлении МЧС по Бурятии.
- Открытое горение ликвидировано. На месте работают шесть единиц техники и 25 человек личного состава, - уточнили в пресс-службе ведомства.
Как сообщал «Байкал-Daily», пожар произошёл на территории компании, занимающейся продажами трубопроводной арматуры, сантехники, котлами. Клубы чёрного дыма были видны издалека.
Вскоре выяснилось, что полыхают стройматериалы на площади 50 кв. метров.
В ту сторону промчались машины «скорой» с мигалками. К счастью, пострадавших на пожаре нет.
Причина возгорания устанавливается.
Чёрный дым с места пожара было видно издалека
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