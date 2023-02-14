14 февраля

13 февраля

Популярное

Самолёт с 48 пассажирами совершил аварийную посадку в аэропорту Читы

Происшествия, 
Экипаж сообщил об отказе одного из двигателей

13 февраля самолёт Ан-24 авиакомпании «Ангара», следовавший по маршруту Чара - Чита, совершил аварийную посадку в аэропорту краевой столицы. Во время полёта экипаж сообщил об отказе одного из двигателей, сообщается в Telegram-канале аэропорта.

Отмечается, что в соответствии с поступившим сигналом «Тревога» расчёты аварийно-спасательной команды были приведены в состояние готовности. Дежурные силы и средства штатного аварийно-спасательного подразделения составом из трёх аэродромных пожарных автомобилей прибыли для встречи воздушного суда.

Посадка самолёта прошла благополучно. На борту находились 48 пассажиров и пять членов экипажа. Никто из них не пострадал.

Причину неисправности уточняют соответствующие органы и авиакомпания.


самолеты

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Улан-Удэ потушили крупный пожар на складе
В Улан-Удэ потушили крупный пожар на складе
Происшествия, 14.02.2023
Чёрный дым с места пожара было видно издалека 
В Улан-Удэ вспыхнул крупный пожар
В Улан-Удэ вспыхнул крупный пожар
Происшествия, 14.02.2023
Горит склад со стройматериалами
В Чите у этапированных в СИЗО нашли телефон и «симки»
В Чите у этапированных в СИЗО нашли телефон и «симки»
Происшествия, 14.02.2023
Сим-карты были спрятаны во внутреннем кармане
В Улан-Удэ на пожаре в пятиэтажке спасли женщину
В Улан-Удэ на пожаре в пятиэтажке спасли женщину
Происшествия, 14.02.2023
Пожар произошёл в доме на бульваре Карла Маркса
В Улан-Удэ директор стройфирмы похитил более 9 млн рублей
В Улан-Удэ директор стройфирмы похитил более 9 млн рублей
Происшествия, 14.02.2023
Многоквартирный дом, в строительство которого вложились люди, так и не был возведён
В Иркутской области закладчика отправили за решётку на 12 лет
В Иркутской области закладчика отправили за решётку на 12 лет
Происшествия, 14.02.2023
Дома у мужчины нашли более килограмма «синтетики»
В читинской больнице умер 11-месячный малыш
В читинской больнице умер 11-месячный малыш
Происшествия, 14.02.2023
Проводится доследственная проверка 
Жительница Иркутской области едва не убила мужа
Жительница Иркутской области едва не убила мужа
Происшествия, 14.02.2023
Женщина вовремя спохватилась и вызвала «скорую»

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^