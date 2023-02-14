Экипаж сообщил об отказе одного из двигателей
13 февраля самолёт Ан-24 авиакомпании «Ангара», следовавший по маршруту Чара - Чита, совершил аварийную посадку в аэропорту краевой столицы. Во время полёта экипаж сообщил об отказе одного из двигателей, сообщается в Telegram-канале аэропорта.
Отмечается, что в соответствии с поступившим сигналом «Тревога» расчёты аварийно-спасательной команды были приведены в состояние готовности. Дежурные силы и средства штатного аварийно-спасательного подразделения составом из трёх аэродромных пожарных автомобилей прибыли для встречи воздушного суда.
Посадка самолёта прошла благополучно. На борту находились 48 пассажиров и пять членов экипажа. Никто из них не пострадал.
Причину неисправности уточняют соответствующие органы и авиакомпания.
Самолёт с 48 пассажирами совершил аварийную посадку в аэропорту Читы
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