В Иркутской области мошенники выманили 200 тысяч у четвероклассника

Сбережения хранились дома



В Иркутской области активизировались мошенники. За минувшие сутки в полицию поступило 17 заявлений от потерпевших, которые в совокупности лишились больше пяти миллионов рублей. Аферисты смогли обмануть жителей различного возраста и профессий – от 11-летнего школьника до 93-летнего пенсионера.



Вечером поступило сообщение от жительницы Ленинского района о краже хранящихся дома сбережений – свыше 200 тысяч рублей. Мошенники позвонили на стационарный телефон, на звонок ответил мальчик-четвероклассник. Аферисты сориентировались, что ребёнок дома находится один, и сказали ему о попавших в аварию родителях. Чтобы помочь родителям, школьника попросили передать деньги незнакомой женщине.



Пыталась спасти «внучку» 85-летняя жительницы микрорайона Солнечный. По стационарному телефону с ней связались аферисты и через курьера забрали почти полмиллиона рублей. На такую же уловку чуть не попался и 93-летний житель того же микрорайона. Дедушка уже приготовил к передаче 350 тысяч рублей, но по счастливой случайности домой к пенсионеру пришла та самая «попавшая в ДТП» дочь.



В пресс-службе Главного управления МВД по Иркутской области призывают предупредить родных и близких об активизации мошенников.

