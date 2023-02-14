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В Иркутской области мошенники выманили 200 тысяч у четвероклассника

В Иркутской области мошенники выманили 200 тысяч у четвероклассника
Происшествия, 
Сбережения хранились дома

В Иркутской области активизировались мошенники. За минувшие сутки в полицию поступило 17 заявлений от потерпевших, которые в совокупности лишились больше пяти миллионов рублей. Аферисты смогли обмануть жителей различного возраста и профессий – от 11-летнего школьника до 93-летнего пенсионера.

Вечером поступило сообщение от жительницы Ленинского района о краже хранящихся дома сбережений – свыше 200 тысяч рублей. Мошенники позвонили на стационарный телефон, на звонок ответил мальчик-четвероклассник. Аферисты сориентировались, что ребёнок дома находится один, и сказали ему о попавших в аварию родителях. Чтобы помочь родителям, школьника попросили передать деньги незнакомой женщине.

Пыталась спасти «внучку» 85-летняя жительницы микрорайона Солнечный. По стационарному телефону с ней связались аферисты и через курьера забрали почти полмиллиона рублей. На такую же уловку чуть не попался и 93-летний житель того же микрорайона. Дедушка уже приготовил к передаче 350 тысяч рублей, но по счастливой случайности домой к пенсионеру пришла та самая «попавшая в ДТП» дочь.

В пресс-службе Главного управления МВД по Иркутской области призывают предупредить родных и близких об активизации мошенников. 
мошенничество

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