Сим-карты были спрятаны во внутреннем кармане
В читинском СИЗО №1 у двух подследственных, прибывших плановым этапом, обнаружили и изъяли запрещённые предметы. У одного нашли телефон, у второго – две сим-карты, спрятанные во внутреннем кармане жилетки.
При обнаружении запрещённых предметов сотрудник незамедлительно составил рапорт.
– Приоритетным направлением в деятельности уголовно-исполнительной системы края является пресечение поступления запрещённых предметов на территорию исправительных учреждений, – отмечает начальник отдела режима и надзора УФСИН России по Забайкальскому краю Сергей Ведерников. – Хочу особо отметить, что разъяснительная работа на предмет соблюдения норм административного законодательства проводится со всеми посетителями исправительных учреждений края.
В УФСИН России по Забайкальскому краю напомнили, что за доставку «запрещёнки» осуждёнными грозит административная ответственность по ст.19.12 КоАП РФ. За это предусмотрен штраф от трёх до пяти тысяч рублей.
В Чите у этапированных в СИЗО нашли телефон и «симки»
Происшествия, Фото:
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