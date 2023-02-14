В Чите у этапированных в СИЗО нашли телефон и «симки»

Происшествия, Фото: УФСИН по Забайкальскому краю

Сим-карты были спрятаны во внутреннем кармане



В читинском СИЗО №1 у двух подследственных, прибывших плановым этапом, обнаружили и изъяли запрещённые предметы. У одного нашли телефон, у второго – две сим-карты, спрятанные во внутреннем кармане жилетки.



При обнаружении запрещённых предметов сотрудник незамедлительно составил рапорт.



– Приоритетным направлением в деятельности уголовно-исполнительной системы края является пресечение поступления запрещённых предметов на территорию исправительных учреждений, – отмечает начальник отдела режима и надзора УФСИН России по Забайкальскому краю Сергей Ведерников. – Хочу особо отметить, что разъяснительная работа на предмет соблюдения норм административного законодательства проводится со всеми посетителями исправительных учреждений края.



В УФСИН России по Забайкальскому краю напомнили, что за доставку «запрещёнки» осуждёнными грозит административная ответственность по ст.19.12 КоАП РФ. За это предусмотрен штраф от трёх до пяти тысяч рублей.

