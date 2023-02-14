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В Улан-Удэ на пожаре в пятиэтажке спасли женщину

В Улан-Удэ на пожаре в пятиэтажке спасли женщину
Происшествия,  Фото:ГУ МЧС по Бурятии
Пожар произошёл в доме на бульваре Карла Маркса

Сегодня утром в Улан-Удэ загорелась квартира на втором этаже в пятиэтажном доме на бульваре Карла Маркса в Улан-Удэ.

В тушении участвовали 19 пожарных и пять единиц техники. Сотрудники спасли пожилую женщину.

- Возгорание было оперативно ликвидировано на площади 8 квадратных метров. В результате пожара повреждены вещи в квартире на втором этаже. До прибытия огнеборцев шесть жителей подъезда самостоятельно эвакуировались. Личным составом пожарно-спасательной части № 1 по лестничному маршу с четвёртого этажа эвакуирована маломобильная женщина пожилого возраста, - сообщили в Главном управлении МЧС по Бурятии.

На месте работает дознаватель МЧС. Причина и обстоятельства пожара устанавливаются.


Как сообщал «Байкал-Daily», накануне, 13 февраля, в Улан-Удэ произошёл пожар в школе №40. Были эвакуированы 327 учеников. Проверку начали следователи и прокуратура.

12 февраля на улице Октябрьская горела квартира в многоквартирном доме
пожар

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