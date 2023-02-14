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В Иркутской области мужчина погиб на пожаре из-за оборудования для майнинга

В Иркутской области мужчина погиб на пожаре из-за оборудования для майнинга
Происшествия,  Фото:ГУ МЧС по Иркутской области
Оборудование стояло в бане

Ночью 14 февраля в селе Введенщина Шелеховского района Иркутской области на одном из участков загорелась брусовая баня. На момент прибытия пожарных строение было полностью охвачено огнём, обрушилась кровля. Пламя также перекинулось на автомобиль «Хонда», стоящий рядом.

Пожарные обнаружили 50-летнего мужчину, получившего ожоги лица и руки. От госпитализации он отказался.

При проливе и разборе строительных конструкций был найден погибший - житель Ангарска 1972 года рождения.


В ходе проверки было установлено, что погибший – владелец участка. Баню он использовал как времянку, где жил сам, когда приезжал следить за строительством дома. Также в бане жил нанятый работник – тот самый спасшийся мужчина.

На веранде бани располагалось оборудование для майнинга. Накануне хозяин привёз и подключил ещё несколько «машинок».

- Строение было оборудовано охранно-пожарной сигнализацией, от звуков которой и проснулся ночью работник. Он увидел, что помещение заполняется дымом, а открыв дверь, обнаружил горение майнингового оборудования. Выбравшись на улицу, он начал кричать хозяину, ночевавшему на мансардном этаже, чтобы тот прыгал вниз. Но мужчина решил выйти обычным путём, хотя уже был отрезан от выхода дымом и огнём, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области.

Проводится доследственная проверка по факту пожара. В качестве наиболее вероятной специалисты рассматривают электротехническую причину.




пожар смерть

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