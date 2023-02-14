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В Иркутской области закладчика отправили за решётку на 12 лет

В Иркутской области закладчика отправили за решётку на 12 лет
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Дома у мужчины нашли более килограмма «синтетики»

В городе Усть-Кут в Иркутской области перед судом предстал мужчина, распространявший синтетические наркотики через закладки.

Установлено, что он в мессенджере Telegram вступил в переписку с координатором, личность которого так и не установили. С июня по ноябрь 2021 года закладчик распространял наркотики в Усть-Кутском, Казачинско-Ленском и Нижнеилимском районах.

Мужчину задержали транспортные полицейские. В ходе обысков у него нашли более килограмма синтетических наркотиков, подготовленных для дальнейшего сбыта.

- Суд признал подсудимого виновным в инкриминируемых преступлениях и, приняв во внимание полное признание вины и наличие смягчающих обстоятельств, назначил наказание в виде 12 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима, - сообщает пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Приговор в законную силу пока не вступил.
наркотики

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