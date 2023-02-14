В Иркутске у наркосбытчиц изъяли 4 млн рублей, 800 долларов и 7 тысяч тайских бат



В Иркутске полицейские при силовой поддержке отряда спецназначения «Гром» задержали двух мать и дочь по подозрению в незаконном сбыте наркотиков.



Наркотиками каннабисной группы они тайком торговали прямо на рынке – в павильоне, где также продавались продукты. 40-летняя задержанная женщина – индивидуальный предприниматель (основной вид деятельности – «Торговля розничная прочими пищевыми продуктами в специализированных магазинах»). Кстати, ранее она была судима за сбыт наркотиков. 62-летний продавец павильона – её мать.



- В ходе обысков по месту жительства подозреваемых изъяты упаковочный материал, электронные весы, сотовые телефоны, банковские карты, а также более 4 миллионов рублей, 800 долларов США и более 7 тысяч тайских бат. Изъято более 40 свёртков и пакетов с растительной массой, а также более 250 разовых доз, предположительно, гашиша – они в настоящее время переданы криминалистам для экспертизы, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.



Возбуждено уголовное дело.

