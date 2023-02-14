Она опрокинула свой автомобиль
За прошедшие сутки, 13 февраля, на дорогах Бурятии зарегистрировано 30 аварий. В том числе в Кабанском районе произошло ДТП, в котором пострадала 19-летняя девушка, ехавшая за рулём «Тойоты Рактис».
- В 10 часов вечера 19-летняя водитель автомобиля «Тойота Рактис», следуя по федеральной автодороге Иркутск – Чита, в районе местности Култушная совершила съезд с дороги в кювет с последующим опрокидыванием. В результате ДТП у девушки диагностированы поверхностные травмы волосистой части головы. После оказания медицинской помощи она отпущена домой, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.
В Госавтоинспекции отметили, что девушка имеет небольшой стаж вождения. Удостоверение она получила всего две недели назад.
Как сообщал «Байкал-Daily», 12 февраля в Улан-Удэ сбили 15-летнюю девочку, переходившую дорогу по «зебре».
В Бурятии девушка попала в ДТП спустя две недели после получения прав
Происшествия, Фото:
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