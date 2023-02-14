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В читинской больнице умер 11-месячный малыш

В читинской больнице умер 11-месячный малыш
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Проводится доследственная проверка

9 февраля в Краевой детской клинической больнице умер 11-месячный ребёнок. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Забайкальскому краю проводится доследственная проверка.

- К настоящему моменту следователи СК провели комплекс первоначальных процессуальных мероприятий. Изъяты и изучаются медицинские документы. Назначено проведение судебного медицинского исследования для установления причин смерти малолетнего пациента. Опрошены родители ребёнка, - сообщает пресс-служба Следкома.

По результатам доследственной проверки следователи примут решение в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством.
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