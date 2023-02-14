Проводится доследственная проверка
9 февраля в Краевой детской клинической больнице умер 11-месячный ребёнок. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Забайкальскому краю проводится доследственная проверка.
- К настоящему моменту следователи СК провели комплекс первоначальных процессуальных мероприятий. Изъяты и изучаются медицинские документы. Назначено проведение судебного медицинского исследования для установления причин смерти малолетнего пациента. Опрошены родители ребёнка, - сообщает пресс-служба Следкома.
По результатам доследственной проверки следователи примут решение в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством.
В читинской больнице умер 11-месячный малыш
Происшествия, Фото:
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