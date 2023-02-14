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Жительница Иркутской области едва не убила мужа

Жительница Иркутской области едва не убила мужа
Происшествия,  Фото:pixabay.com.
Женщина вовремя спохватилась и вызвала «скорую»

52-летняя ранее судимая за убийство жительница Иркутской области признана виновной в умышленном причинение тяжкого вреда здоровью.

Суд установил, в марте 2022 года в селе Тугутуй Эхирит-Булагатского района пьяная женщина поссорилась с мужем и ножом ударила его в грудную клетку. Осознав содеянное, женщина позвонила в службу «112» и рассказала о случившемся. Прибывшая бригада скорой помощи оказала мужчине медицинскую помощь.

- С учётом мнения государственного обвинителя суд приговорил подсудимую к пяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима с ограничением свободы на срок один год. Осуждённая взята под стражу в зале суда, - сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области.

Приговор в законную силу не вступил.
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