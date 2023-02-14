На пожаре в Бурятии погибла 57-летняя женщина

Тело погибшей обнаружили во время тушения



В понедельник, 13 февраля, в селе Аргада Курумканского района Бурятии загорелся дом. О происшествии сообщили в пожарную службу, по словам заявителя, предположительно, внутри дома находится человек. К тут же выехали пожарные.



- На момент прибытия пожарных дом горел изнутри. В ходе тушения пожара в 17:41, в доме была обнаружена хозяйка, 1965 года рождения, без признаков жизни, - сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.



В результате пожара дом выгорел внутри на площади 30 квадратных метров. По предварительным данным, очаг возгорания находился в комнате, где была обнаружена погибшая.



Вероятной причиной пожара послужило неосторожное обращение с огнем. На месте пожара работает дознаватель ГУ МЧС России по Бурятии.



