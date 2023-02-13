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В Улан-Удэ следователи начали проверку после пожара в школе

В Улан-Удэ следователи начали проверку после пожара в школе
Происшествия, 
Проверку проводит также прокуратура

В Улан-Удэ следователи организовали доследственную проверку по факту пожара в школе №40, произошедшего в понедельник, 13 февраля.

- Следственным отделом по Железнодорожному району организована доследственная проверка, в рамках которой будут установлены все обстоятельства. Действиям (бездействию) соответствующих должностных лиц будет дана объективная правовая оценка, - сообщили в следственном управлении СК России по Бурятии.

Проверку также проводит прокуратура.

- В ходе проверки будет дана оценка соблюдению администрацией образовательной организации, должностными лицами требований закона об обеспечении пожарной безопасности учащихся в период обучения. При наличии оснований будет принят комплекс мер реагирования, направленный на устранение выявленных нарушений закона, недопущение их впредь, привлечение виновных к ответственности, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии. 

Как сообщал «Байкал-Daily», пожар в школе №40 произошёл в разгар учебного дня, во время первой смены. Возгорание случилось в учительской, его причиной стало короткое замыкание. Часть здания оказалась задымлена.



327 учеников оперативно были эвакуированы. Детей отвели в здание администрации Железнодорожного района, находящееся по соседству.

По повышенному номеру вызова к месту возгорания выезжали 33 пожарных и девять единиц техники.



Заммэра Улан-Удэ – председатель комитета по социальной политике Светлана Трифонова уже поручила усилить меры пожарной безопасности во всех муниципальных образовательных, культурных и спортивных учреждениях.

пожар следователи школы

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