В Иркутске женщина зарезала своего мужа в больнице

Погибшему было 76 лет
11 февраля в палате травматологического отделения городской клинической больницы в Иркутске обнаружили тело 76-летнего мужчины с признаками насильственной смерти. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство».
Выяснилось, что пенсионера убила его супруга, навещавшая его в больнице.
- По версии следствия, во время посещения женщина нанесла несколько ножевых ранений своему супругу. От полученных ранений он скончался на месте преступления. Затем подозреваемая попыталась свести счёты с жизнью, после чего была экстренно госпитализирована, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.
Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего. Палата подозреваемой находится под охраной полицейских.
Расследование уголовного дела продолжается.
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Происшествия, Фото:
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