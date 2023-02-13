В Иркутске женщина зарезала своего мужа в больнице

Погибшему было 76 лет



11 февраля в палате травматологического отделения городской клинической больницы в Иркутске обнаружили тело 76-летнего мужчины с признаками насильственной смерти. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство».



Выяснилось, что пенсионера убила его супруга, навещавшая его в больнице.



- По версии следствия, во время посещения женщина нанесла несколько ножевых ранений своему супругу. От полученных ранений он скончался на месте преступления. Затем подозреваемая попыталась свести счёты с жизнью, после чего была экстренно госпитализирована, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.



Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего. Палата подозреваемой находится под охраной полицейских.



Расследование уголовного дела продолжается.



