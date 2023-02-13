70-летнего забайкальца задержали по подозрению в надругательстве над девочкой

Установлено, что мужчина позвал девочку покататься в машине



В Забайкальском крае по подозрению в преступлении против половой неприкосновенности восьмилетней девочки задержан 70-летний житель города Могоча.



- По версии следствия, в январе 2023 года обвиняемый предложил восьмилетней девочке покатать её на машине. Когда девочка согласилась, злоумышленник, пользуясь доверием ребёнка и тем, что она не осознаёт в силу возраста характера производимых с нею действий, в салоне автомобиля совершил в отношении неё иные насильственные действия сексуального характера, - сообщает следственное управление СК России по Забайкальскому краю.



Следователи задержали обвиняемого, в его доме провели обыск, по изъятым предметам назначены судебные экспертизы. В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.



Возбуждено уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера, совершённые в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста». По этой статье предусмотрено до 20 лет колонии.



Ранее пожилой мужчина привлекался к уголовной ответственности за совершение преступления против половой неприкосновенности.



