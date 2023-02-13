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В Бурятии почти неделю всем миром ищут пропавшего 19-летнего парня

В Бурятии почти неделю всем миром ищут пропавшего 19-летнего парня
Происшествия,  Фото:"ЛизаАлерт" Республики Бурятия
Молодой человек ушёл гулять и бесследно исчез

В прошлую среду, 8 февраля, в добровольческий отряд «ЛизаАлерт» в Бурятии поступила заявка на поиск 19-летнего жителя села Бичура по имени Евгений. За четыре дня до этого парень ушёл гулять и не вернулся.
 
Волонтёры сразу начали собирать информацию о пропавшем – выясняли обстоятельства его исчезновения, обзванивали родственников и больницы. Ни в одном медучреждении его не оказалось, и в райцентр отправились добровольцы.
 
- К этому моменты родственники уже активно вели поиски – важно не терять ни дня. В Бичуре они самостоятельно искали Евгения с 5 февраля, – рассказала информационный координатор Валентина (позывной «Верта»).


Накануне поиски 19-летнего бичурца вели уже 54 человека – сотрудники полиции, представители «ЛизаАлерт», родственники и просто неравнодушные местные жители, а также работники лесничества и районной администрации.

Совместными усилиями они расклеили ориентировки, опросили односельчан, осмотрели дворы, заброшенные здания и постройки и прочесали близлежащую местность. Пока Евгения обнаружить не удалось.

- Мы продолжаем обзванивать больницы, распространяем ориентировки и ждём любые свидетельства, – подчеркнули в отряде.


Информация о пропавшем молодом человеке и его снимок есть в официальной группе «ЛизаАлерт» Бурятии во «ВКонтакте» vk.com/lizaalert_buryatiya. Жителей республики призывают внимательно присмотреться  к фотографии.
 
- Возможно, вы видели пропавшего и поможете ему вернуться домой. Там Евгения очень ждут, – подчеркнули поисковики. – Если вы обладаете какой-либо информацией о его местонахождении или  хотите чем-то помочь, пожалуйста, сообщите об этом на горячую линию отряда 8 (800) 700-54-52.

В МВД по Бурятии «Байкал-Daily» сообщили, что заявление о пропаже парня поступило в полицию от родственников 5 февраля. 
поиски пропавшие без вести

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