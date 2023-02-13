В Улан-Удэ автоинспекторы пообщались со студентами, чей одногруппник попал под машину

Студентов призвали к внимательности на дороге
В Улан-Удэ сотрудники Госавтоинспекции провели профилактические беседы с учащимися первого курса Бурятского республиканского индустриального техникума. Поводом для встречи стало ДТП с участием студента этого учебного заведения.
Как сообщал «Байкал-Daily», всё произошло 9 февраля возле торгового центра Galaxy по улице Балтахинова. 16-летний студент выбежал на «красный» и попал под колёса «Шкоды». Подростка госпитализировали в больницу.
Инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения рассказала учащимся о важности соблюдения ПДД и внимательности на дороге.
- Перед переходом дороги обязательно остановитесь и посмотрите по сторонам, снимите наушники и капюшон, отвлекитесь от телефона, - объяснила сотрудник Госавтоинспекции.
С помощью видеозаписей с мест ДТП молодым людям наглядно показали, как невнимательность пешеходов или сознательное нарушение ПДД приводит к печальным последствиям. Также учащихся предупредили о недопустимости управления транспортом без соответствующих прав и навыков вождения.
- Сами студенты отметили, что такие примеры из жизни, когда в ДТП получают травмы знакомые, заставляют задуматься о важности ответственного отношения к вопросу безопасного поведения на проезжей части, - рассказали в УГИБДД по Бурятии.
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Происшествия, Фото:
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