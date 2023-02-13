На одну из них возбудили уголовное дело
Полицейские получили два заявления на жителя Курумканского района Бурятии, но, как выяснилось, оба были ложными доносами.
Так, ночью 11 февраля в районное отделение полиции позвонила жительница села Курумкан. Она заявила, что 34-летний односельчанин, возмущённый её визитом, с силой толкнул её с крыльца своего дома. Женщина рассказала, что в результате падения сломала ногу.
Полицейские приехали к «пострадавшей» домой, где застали женщину вместе с подругой. Обе распивали спиртное и были изрядно пьяны.
- В ходе разбирательства хозяйка жилища призналась, что солгала о причинении вреда её здоровью. Она объяснила, что местный житель, действительно, выгнал её в состоянии опьянения со двора. Поступок гражданку оскорбил и стал причиной обращения с ложными сведениями в полицию. Полицейские составили в отношении женщины административный протокол по ст. 19.13 КоАП РФ – за заведомо ложный вызов специализированных служб, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
Тем временем заявление на того же сельчанина написала 41-летняя подруга этой самой женщины. Она заявила полицейским, что мужчина украл из её сумочки 10 тысяч рублей.
Это также оказалось враньём.
- В ходе проведённой в дальнейшем сотрудниками полиции работы выяснилось, что сельчанин месяцем ранее занимал у заявительницы указанную сумму, но в связи с финансовыми трудностями сразу вернуть не смог. Долг он обещал выплатить. Гражданка же, желая возвратить себе с помощью полицейских заёмные средства, а заодно наказать должника, обратилась в орган внутренних дел, солгав о преступлении, - рассказали в МВД по Бурятии.
Женщина сама ранее привлекалась к уголовной ответственности за кражу, но тогда уголовное дело было прекращено за примирением сторон.
На неё, в отличие от подругу, возбудили уже уголовное дело по статье «Заведомо ложный донос». Ведётся следствие.
Жителя Бурятии оклеветали сразу две обиженные женщины
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Зарегистрировано 58 ДТП с пострадавшими
На одну из них возбудили уголовное дело
Учеников отвели в районную администрацию
Он прятал наркотики на чердаке
Он брызнул перцовым спреем в охранника магазина
Пожар произошёл на ПВЗ
Он обманул восемь предпринимателей
Девочку доставили в больницу
Мужчина зарезал двух вахтовиков и односельчанина
Пара предстанет перед судом
Мужчина повредил ногу и не мог передвигаться самостоятельно
Один из них «подарил» злоумышленникам два с лишним миллиона рублей
Его тело обнаружили при тушении горящей квартиры
Происшествия, 11.02.2023
Мужчина носил марихуану в спортивной сумке
Происшествия, 11.02.2023
Собака покусала лицо и шею