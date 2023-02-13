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Жителя Бурятии оклеветали сразу две обиженные женщины

Жителя Бурятии оклеветали сразу две обиженные женщины
Происшествия, 
На одну из них возбудили уголовное дело

Полицейские получили два заявления на жителя Курумканского района Бурятии, но, как выяснилось, оба были ложными доносами.

Так, ночью 11 февраля в районное отделение полиции позвонила жительница села Курумкан. Она заявила, что 34-летний односельчанин, возмущённый её визитом, с силой толкнул её с крыльца своего дома. Женщина рассказала, что в результате падения сломала ногу.

Полицейские приехали к «пострадавшей» домой, где застали женщину вместе с подругой. Обе распивали спиртное и были изрядно пьяны.

- В ходе разбирательства хозяйка жилища призналась, что солгала о причинении вреда её здоровью. Она объяснила, что местный житель, действительно, выгнал её в состоянии опьянения со двора. Поступок гражданку оскорбил и стал причиной обращения с ложными сведениями в полицию. Полицейские составили в отношении женщины административный протокол по ст. 19.13 КоАП РФ – за заведомо ложный вызов специализированных служб, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

Тем временем заявление на того же сельчанина написала 41-летняя подруга этой самой женщины. Она заявила полицейским, что мужчина украл из её сумочки 10 тысяч рублей.

Это также оказалось враньём.

- В ходе проведённой в дальнейшем сотрудниками полиции работы выяснилось, что сельчанин месяцем ранее занимал у заявительницы указанную сумму, но в связи с финансовыми трудностями сразу вернуть не смог. Долг он обещал выплатить. Гражданка же, желая возвратить себе с помощью полицейских заёмные средства, а заодно наказать должника, обратилась в орган внутренних дел, солгав о преступлении, - рассказали в МВД по Бурятии.

Женщина сама ранее привлекалась к уголовной ответственности за кражу, но тогда уголовное дело было прекращено за примирением сторон.

На неё, в отличие от подругу, возбудили уже уголовное дело по статье «Заведомо ложный донос». Ведётся следствие. 
ложный донос о совершении преступления

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