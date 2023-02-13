Из-за пожара из улан-удэнской школы эвакуировали более 360 человек







Телекомпания «Тивиком» сообщает, что детей эвакуировали очень быстро, поэтому многие оставили свои вещи в классах.



Всех школьников оперативно эвакуировали в здание администрации Железнодорожного района, сообщили в комитете по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и общественной безопасности мэрии.



На месте работает дознаватель МЧС. Отметим, по повышенному номеру вызова к месту выезжали 33 пожарных и девять единиц техники.













Сегодня утром, 13 февраля, в Улан-Удэ произошёл пожар в здании средней школы № 40. Возгорание произошло на третьем этаже.- Эвакуированы 327 учащихся и 34 человека персонала. Возгорание ликвидировано на площади три квадратных метра, пострадавших нет., - сообщили в Главном управлении МЧС по Бурятии.