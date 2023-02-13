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В Бурятии полицейские изъяли у дебошира коноплю

В Бурятии полицейские изъяли у дебошира коноплю
Происшествия, 
Он прятал наркотики на чердаке

3 февраля около 4 часов утра в дежурную часть ОМВД России по Бичурскому району поступило сообщение от 34-летней местной жительницы. Она просила о помощи, так как её сожитель дебоширил. Пьяный мужчина устроил дома скандал и ударил женщину.

На место выехала следственно-оперативная группа, которая нашла у дебошира наркотики.

- Сотрудники полиции обнаружили два пакета с марихуаной общей массой более двух килограммов, которые 32-летний мужчина спрятал на чердаке дома. Полицейскими они изъяты. Кроме того, с гражданином проведена профилактическая беседа, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии

По словам сельчанина, коноплю он собрал ещё в 2021 году для личного пользования. От освидетельствования он отказался, в связи с чем в отношении него составлен протокол по ст. 6.9 КоАП РФ.

Мужчина ранее не был судим, но сейчас на него возбудили уголовное дело о незаконном приобретении и хранении наркотических средств. В полиции уточнили, что мужчина подрабатывает случайными заработками.
конопля наркотики

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