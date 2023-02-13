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В Иркутске вор-сладкоежка пытался стащить 86 плиток шоколада

Происшествия, 
Он брызнул перцовым спреем в охранника магазина

В Иркутске полицейские задержали вора-сладкоежку. Об этом случае рассказали в ГУ МВД по Иркутской области.

Всё произошло в супермаркете недалеко от остановки «Городок ИВАТУ». Вор набрал там в пакет 86 плиток шоколада.

Охранник, заметив, что мужчина не оплатил товар на кассе, остановил его, однако в ответ получил в лицо струю перцового спрея.

В итоге вор выбежал из здания, выбросив сладости. Он так торопился, что потерял по дороге барсетку со своими документами.

Спустя некоторое время полицейские задержали подозреваемого. Им оказался 26-летний местный житель, который ранее привлекался к уголовной ответственности 15 раз. Свою вину в содеянном он отрицать не стал и полностью раскаялся.

В отношении иркутянина возбуждено уголовное дело по статье «Грабёж, совершенный с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья». 
кража грабеж

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