Он брызнул перцовым спреем в охранника магазина
В Иркутске полицейские задержали вора-сладкоежку. Об этом случае рассказали в ГУ МВД по Иркутской области.
Всё произошло в супермаркете недалеко от остановки «Городок ИВАТУ». Вор набрал там в пакет 86 плиток шоколада.
Охранник, заметив, что мужчина не оплатил товар на кассе, остановил его, однако в ответ получил в лицо струю перцового спрея.
В итоге вор выбежал из здания, выбросив сладости. Он так торопился, что потерял по дороге барсетку со своими документами.
Спустя некоторое время полицейские задержали подозреваемого. Им оказался 26-летний местный житель, который ранее привлекался к уголовной ответственности 15 раз. Свою вину в содеянном он отрицать не стал и полностью раскаялся.
В отношении иркутянина возбуждено уголовное дело по статье «Грабёж, совершенный с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья».
В Иркутске вор-сладкоежка пытался стащить 86 плиток шоколада
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Он брызнул перцовым спреем в охранника магазина
Пожар произошёл на ПВЗ
Он обманул восемь предпринимателей
Девочку доставили в больницу
Мужчина зарезал двух вахтовиков и односельчанина
Пара предстанет перед судом
Мужчина повредил ногу и не мог передвигаться самостоятельно
Один из них «подарил» злоумышленникам два с лишним миллиона рублей
Его тело обнаружили при тушении горящей квартиры
Мужчина носил марихуану в спортивной сумке
Собака покусала лицо и шею
В машине у молодого человека обнаружили два мешка с коноплёй
Мужчину перевезли в республиканскую больницу
Столкновение произошло возле магазина
Столкнулись «Хонда» и «Субару»