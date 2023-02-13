В Иркутске вор-сладкоежка пытался стащить 86 плиток шоколада

Он брызнул перцовым спреем в охранника магазина



В Иркутске полицейские задержали вора-сладкоежку. Об этом случае рассказали в ГУ МВД по Иркутской области.



Всё произошло в супермаркете недалеко от остановки «Городок ИВАТУ». Вор набрал там в пакет 86 плиток шоколада.



Охранник, заметив, что мужчина не оплатил товар на кассе, остановил его, однако в ответ получил в лицо струю перцового спрея.



В итоге вор выбежал из здания, выбросив сладости. Он так торопился, что потерял по дороге барсетку со своими документами.



Спустя некоторое время полицейские задержали подозреваемого. Им оказался 26-летний местный житель, который ранее привлекался к уголовной ответственности 15 раз. Свою вину в содеянном он отрицать не стал и полностью раскаялся.



В отношении иркутянина возбуждено уголовное дело по статье «Грабёж, совершенный с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья».

