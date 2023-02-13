Он обманул восемь предпринимателей
30-летний житель Курска предстанет перед судом в Иркутске за серию мошенничеств с цветами. Он обвиняется в восьми преступлениях, рассказали в Главном управлении МВД по Иркутской области.
Мужчина обманывал предпринимателей из Иркутской области и Владикавказа, продавая несуществующий товар и прося за него предоплату. Сумма ущерба превысила 100 тысяч рублей.
Мошенника задержали иркутские полицейские, выехавшие за ним в Курск.
- Мужчина размещал в популярной социальной сети объявления о продаже живых цветов оптом по низким ценам. Затем потенциальным покупателям в мессенджере из предоставленного им прайса он предлагал купить букеты. Когда клиент соглашался, злоумышленник предлагал оплатить 50% от стоимости с доставкой. Когда условия были выполнены, он прекращал общение с заказчиками. Продавая несуществующий товар, он обманул восемь человек. Потерпевшие, не убедившись в достоверности размещенной информации, переводили денежные средства на банковские счета, реквизиты которых им предоставлял обвиняемый, - уточнили в полиции.
В ходе расследования мошенник возместил ущерб полностью.
Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в мировой суд для рассмотрения.
В Иркутске будут судить «цветочного» мошенника из Курска
Происшествия, Фото:
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