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В Иркутске будут судить «цветочного» мошенника из Курска

В Иркутске будут судить «цветочного» мошенника из Курска
Происшествия,  Фото:ГУ МВД по Иркутской области
Он обманул восемь предпринимателей

30-летний житель Курска предстанет перед судом в Иркутске за серию мошенничеств с цветами. Он обвиняется в восьми преступлениях, рассказали в Главном управлении МВД по Иркутской области.

Мужчина обманывал предпринимателей из Иркутской области и Владикавказа, продавая несуществующий товар и прося за него предоплату. Сумма ущерба превысила 100 тысяч рублей.

Мошенника задержали иркутские полицейские, выехавшие за ним в Курск.

- Мужчина размещал в популярной социальной сети объявления о продаже живых цветов оптом по низким ценам. Затем потенциальным покупателям в мессенджере из предоставленного им прайса он предлагал купить букеты. Когда клиент соглашался, злоумышленник предлагал оплатить 50% от стоимости с доставкой. Когда условия были выполнены, он прекращал общение с заказчиками. Продавая несуществующий товар, он обманул восемь человек. Потерпевшие, не убедившись в достоверности размещенной информации, переводили денежные средства на банковские счета, реквизиты которых им предоставлял обвиняемый, - уточнили в полиции.

В ходе расследования мошенник возместил ущерб полностью.

Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в мировой суд для рассмотрения. 
мошенничество

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