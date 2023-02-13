В Иркутске будут судить «цветочного» мошенника из Курска

Происшествия, Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Он обманул восемь предпринимателей



30-летний житель Курска предстанет перед судом в Иркутске за серию мошенничеств с цветами. Он обвиняется в восьми преступлениях, рассказали в Главном управлении МВД по Иркутской области.



Мужчина обманывал предпринимателей из Иркутской области и Владикавказа, продавая несуществующий товар и прося за него предоплату. Сумма ущерба превысила 100 тысяч рублей.



Мошенника задержали иркутские полицейские, выехавшие за ним в Курск.



- Мужчина размещал в популярной социальной сети объявления о продаже живых цветов оптом по низким ценам. Затем потенциальным покупателям в мессенджере из предоставленного им прайса он предлагал купить букеты. Когда клиент соглашался, злоумышленник предлагал оплатить 50% от стоимости с доставкой. Когда условия были выполнены, он прекращал общение с заказчиками. Продавая несуществующий товар, он обманул восемь человек. Потерпевшие, не убедившись в достоверности размещенной информации, переводили денежные средства на банковские счета, реквизиты которых им предоставлял обвиняемый, - уточнили в полиции.



В ходе расследования мошенник возместил ущерб полностью.



Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в мировой суд для рассмотрения.

