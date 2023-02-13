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Забайкальцу, совершившему тройное убийство, не стали смягчать приговор

Забайкальцу, совершившему тройное убийство, не стали смягчать приговор
Происшествия,  Фото:pixabay.com.
Мужчина зарезал двух вахтовиков и односельчанина

Верховный суд Российской Федерации рассмотрел по жалобе осуждённого забайкальца уголовное дело об убийстве трёх человек в селе Бутунтай Александрово-Заводского района.

Ранее Забайкальский краевой суд признал 59-летнего мужчину виновным по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ «Убийство двух или более лиц» и приговорил его к 19 годам колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на 1 год и 6 месяцев.

Суд установил, что 14 июня 2021 года забайкалец после продажи мяса забитой коровы употреблял спиртное в компании родственников и знакомых. В этот же день двое жителей села Домны – сварщиков горнодобывающей компании – отмечали последний день вахты перед возвращением домой.

В ночь с 14 на 15 июня между ними на улице произошла ссора. Испытывая неприязнь, мужчина сходил домой за ножом и, вернувшись к месту ссоры возле дома своего знакомого, нанёс удары ножом по телу двоим вахтовикам. Не узнав неожиданно подошедшего знакомого – хозяина дома, который хотел пресечь конфликт, он ударил ножом и его.

От полученных повреждений трое потерпевших скончались на месте.

Как и в апелляции, в жалобе в высшую судебную инстанцию осуждённый утверждал, что не совершал убийство своего знакомого, и просил о смягчении наказания с учётом противоправного поведения погибших.

- Верховный суд Российской Федерации согласился с доводами прокурора и не нашёл оснований для смягчения наказания, отклонил жалобу осуждённого, а также подтвердил правильность квалификации содеянного и справедливость назначенного осуждённым наказания, - сообщает пресс-служба прокуратуры Забайкальского края. 
Забайкальский край суд приговор

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