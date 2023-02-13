Супруги жестоко расправились с женщиной под Иркутском и продолжили пить

Происшествия, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Пара предстанет перед судом



Ранее судимая супружеская пара из Иркутского района обвиняется по пп. «д», «ж» ч.2 ст. 105 УК РФ «Убийство, совершенное с особой жестокостью».



По версии следствия, в октябре 2022 года обвиняемая распивала спиртное в компании супруга и знакомых в доме потерпевшей в селе Оек Иркутского района. В ходе застолья между женщинами произошёл конфликт, переросший драку, к ним присоединился обвиняемый и нанёс хозяйке дома удары ножом в спину. Затем супруги вывезли пострадавшую на берег реки, где жестоко расправились с ней, нанеся поочерёдно не менее 15 ударов ножом. После чего скинули её тело в воду. Вернувшись в дом, продолжили распитие спиртного.



Труп погибшей и орудие убийства были обнаружены в реке после обращения её сына в отдел полиции с заявлением о безвестном исчезновении матери. Фигурантов установили и задержали следователи СК при оперативном сопровождении полиции.



Уголовное дело направлено прокуратурой в Иркутский областной суд для рассмотрения по существу, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

