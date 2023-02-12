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В Бурятии эвакуировали обездвиженного туриста, который собирался на пик Любви

В Бурятии эвакуировали обездвиженного туриста, который собирался на пик Любви
Происшествия,  Фото:Агентство ГО и ЧС
Мужчина повредил ногу и не мог передвигаться самостоятельно

Всё произошло днём 11 февраля в Тункинском районе. В Бурятскую республиканскую поисково-спасательную службу поступило сообщение о том, что 36-летний мужчина, оказавшийся в горах, нуждается в помощи. Он отправился на пик Любви в составе незарегистрированной тургруппы из двух человек и в трёх километрах от посёлка Аршан подвернул ногу.

Пострадавший не мог передвигаться самостоятельно. Прибыв на место, сотрудники БРПСС отогрели замёрзших туристов. Травмированному мужчине наложили шину на ногу и с помощью носилок и страховки эвакуировали его в Аршан, рассказали в республиканском агентстве ГО и ЧС. Спасателям пришлось идти пешком по сложной скалистой местности.



Благодаря своевременной и профессиональной помощи туриста в удовлетворительном состоянии доставили в населённый пункт и передали бригаде скорой. Предварительное обследование показало, что у него закрытый перелом правой стопы со смещением.
 
В БРПСС призывают перед турпоходом сообщить об этом спасателям. Подать соответствующее уведомление ои проинформировать спасательные подразделения о маршруте своего передвижения можно через специальную форму – она есть на сайте республиканского управления МЧС https://forms.mchs.gov.ru/registration_tourist_groups.

Кроме того, с собой советуют взять полностью заряженный мобильный телефон и запасные источники питания для него. За помощью при необходимости можно обратиться, позвонив в экстренную службу «112» или в БРПСС по телефонам 8 (3012) 23-03-55 (Улан-Удэ), 8 (30145) 43-736 (Гусиноозёрск, Селенгинский район) и 8 (30147) 41-153 (Кырен, Тункинский район).
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