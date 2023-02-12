За неделю от интернет-мошенников в Бурятии пострадали более 40 человек

Один из них «подарил» злоумышленникам два с лишним миллиона рублей
Наши земляки остаются без денег после общения с мошенниками в соцсетях, в том числе – в «Одноклассниках» и во «ВКонтакте». Людей обманывают при совершении сделок купли-продажи и обмене товаров через различные сайты.
Преступники называются полицейскими, работниками прокуратуры, сотрудниками банков и даже ФСБ, а также покупателями (либо продавцам) товаров. Некоторые прикидываются представителями компаний, предоставляющих инвестиционные услуги. Они сообщают своим жертвам, что у них сняли деньги, кто-то оформил на них кредит, предлагают дополнительный заработок или оформить якобы положенные по закону компенсации.
Наибольшая сумма похищенных средств за последнюю неделю составила 2 миллиона 250 тысяч. Жителей Бурятии призывают быть бдительными и не поддаваться на уловки мошенников.
В прокуратуре рассказали, что под суд скоро пойдёт житель бурятской столицы, которого обвиняют в краже с банковского счёта с причинением значительного ущерба (по пункту «г» части 3 статьи 158 Уголовного кодекса РФ»).
Началась эта история осенью, когда мужчина обнаружил на улице в Улан-Удэ чужую банковскую карту. Найти владельца он даже не попытался. Вместо этого улан-удэнец отправился в магазин и, используя функцию бесконтактной оплаты, отоварился там на полторы тысячи рублей.
Вычислили злоумышленника в ходе оперативных мероприятий. Тот во всём признался и возместил ущерб хозяину карточки. Теперь мужчине грозит до шести лет лишения свободы.