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За неделю от интернет-мошенников в Бурятии пострадали более 40 человек

За неделю от интернет-мошенников в Бурятии пострадали более 40 человек
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Один из них «подарил» злоумышленникам два с лишним миллиона рублей

Жертвами интернет-преступников за последнюю неделю стал ещё 41 житель республики. Общий размер ущерба составил 11 миллионов 700 тысяч рублей. Всего же, по данным прокуратуры Бурятии на 10  февраля, от действий злоумышленников пострадали 148 человек, которые лишились 34 миллионов 700 тысяч.

Наши земляки остаются без денег после общения с мошенниками в соцсетях,  в том числе  – в «Одноклассниках» и во «ВКонтакте». Людей обманывают при совершении сделок купли-продажи и обмене товаров через различные сайты.

Преступники называются полицейскими, работниками прокуратуры, сотрудниками банков и даже ФСБ, а также покупателями (либо продавцам) товаров. Некоторые прикидываются представителями компаний, предоставляющих инвестиционные услуги. Они сообщают своим жертвам, что у них сняли деньги, кто-то оформил на них кредит, предлагают дополнительный заработок или оформить якобы положенные по закону компенсации.

Наибольшая сумма похищенных средств за последнюю неделю составила 2 миллиона 250 тысяч. Жителей Бурятии призывают быть бдительными и не поддаваться на уловки мошенников.

В прокуратуре рассказали, что под суд скоро пойдёт житель бурятской столицы, которого обвиняют в краже с банковского счёта с причинением значительного ущерба (по пункту «г» части 3 статьи 158 Уголовного кодекса РФ»).

Началась эта история осенью, когда мужчина обнаружил на улице в Улан-Удэ чужую банковскую карту. Найти владельца он даже не попытался. Вместо этого улан-удэнец отправился в магазин и, используя функцию бесконтактной оплаты, отоварился там на полторы тысячи рублей.

Вычислили злоумышленника в ходе оперативных мероприятий. Тот во всём признался и возместил ущерб хозяину карточки. Теперь мужчине грозит до шести лет лишения свободы. 
мошенничество интернет кража

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