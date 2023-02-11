Житель Бурятии получил условный срок за «травку»

Мужчина носил марихуану в спортивной сумке
У жителя Хоринского района Бурятии во время личного досмотра в чёрной спортивной сумке обнаружили пакет с веществом растительного происхождения, массой 560 граммов. Это была марихуана, масса которой в высушенном (до постоянной массы) виде, составила 448 граммов.
В судебном заседании мужчина вину в совершении преступления признал в полном объёме.
- Суд, придя к выводу о виновности подсудимого в совершении указанного преступления, 31 января 2023 года в отношении У. постановил обвинительный приговор, которым У. признан виновным в совершении преступления по ч.2 ст. 228 УК РФ, назначено наказание в виде 1,6 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год, - сообщает пресс-служба Хоринского районного суда.
Приговор суда в законную силу не вступил и может быть обжалован в апелляционном порядке.
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Происшествия, Фото:
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