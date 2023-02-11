Житель Бурятии получил условный срок за «травку»

Мужчина носил марихуану в спортивной сумке



У жителя Хоринского района Бурятии во время личного досмотра в чёрной спортивной сумке обнаружили пакет с веществом растительного происхождения, массой 560 граммов. Это была марихуана, масса которой в высушенном (до постоянной массы) виде, составила 448 граммов.



В судебном заседании мужчина вину в совершении преступления признал в полном объёме.



- Суд, придя к выводу о виновности подсудимого в совершении указанного преступления, 31 января 2023 года в отношении У. постановил обвинительный приговор, которым У. признан виновным в совершении преступления по ч.2 ст. 228 УК РФ, назначено наказание в виде 1,6 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год, - сообщает пресс-служба Хоринского районного суда.



Приговор суда в законную силу не вступил и может быть обжалован в апелляционном порядке.

