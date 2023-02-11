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Житель Бурятии получил условный срок за «травку»

Житель Бурятии получил условный срок за «травку»
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Мужчина носил марихуану в спортивной сумке 

У жителя Хоринского района Бурятии во время личного досмотра в чёрной спортивной сумке обнаружили пакет с веществом растительного происхождения, массой 560 граммов. Это была марихуана, масса которой в высушенном (до постоянной массы) виде, составила 448 граммов.

В судебном заседании мужчина вину в совершении преступления признал в полном объёме.

- Суд, придя к выводу о виновности подсудимого в совершении указанного преступления, 31 января 2023 года в отношении У. постановил обвинительный приговор, которым У. признан виновным в совершении преступления по ч.2 ст. 228 УК РФ, назначено наказание в виде 1,6 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год, - сообщает пресс-служба Хоринского районного суда.

Приговор суда в законную силу не вступил и может быть обжалован в апелляционном порядке.
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