Собака покусала лицо и шею
Собака жителя Улан-Удэ напала девочку и причинила ей множественные укушенные раны лица и шеи. Дело дошло до суда.
И.о. прокурора Железнодорожного района Улан-Удэ обратился в суд к ответчику с иском о взыскании в пользу ребёнка компенсации морального вреда в размере 300 тысяч рублей.
Решением суда исковые требования удовлетворены частично.
- Суд, учёл степень физических и нравственных страданий, которые были причинены ребёнку в результате нападения и укуса собаки, хирургического лечения и в период заживления, степень вреда здоровью согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, возраст ребёнка. Также суд учёл вину ответчика, его возраст, его имущественное положение и взыскал компенсацию морального вреда в размере 50 000 рублей, - сообщает пресс-служба Железнодорожного районного суда.
Решение суда не обжаловано и вступило в законную силу.
В Улан-Удэ девочке, пострадавшей от укуса собаки, выплатят 50 тысяч
Происшествия, Фото:
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