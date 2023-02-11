В Улан-Удэ девочке, пострадавшей от укуса собаки, выплатят 50 тысяч

Собака покусала лицо и шею



Собака жителя Улан-Удэ напала девочку и причинила ей множественные укушенные раны лица и шеи. Дело дошло до суда.



И.о. прокурора Железнодорожного района Улан-Удэ обратился в суд к ответчику с иском о взыскании в пользу ребёнка компенсации морального вреда в размере 300 тысяч рублей.



Решением суда исковые требования удовлетворены частично.



- Суд, учёл степень физических и нравственных страданий, которые были причинены ребёнку в результате нападения и укуса собаки, хирургического лечения и в период заживления, степень вреда здоровью согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, возраст ребёнка. Также суд учёл вину ответчика, его возраст, его имущественное положение и взыскал компенсацию морального вреда в размере 50 000 рублей, - сообщает пресс-служба Железнодорожного районного суда.



Решение суда не обжаловано и вступило в законную силу.

