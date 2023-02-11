В Бурятии осудили студента-медика за наркотики

В машине у молодого человека обнаружили два мешка с коноплёй



Тарбагатайский районный суд Бурятии рассмотрел уголовное дело в отношении жителя Республики Саха (Якутия).



В октябре 2022 года дежурный экипаж ДПС в селе Тарбагатай потребовал остановиться водителя автомобиля, однако молодой человек требованиям не подчинился и стал скрываться. Сотрудники полиции начали преследование автомобиля, которое длилось до момента, пока уходивший от погони водитель не наехал при скорости около 120 км/ч на заградительный барьер железнодорожного переезда в селе Саратовка. Несмотря на силу столкновения, водитель отделался незначительными повреждениями.



На заднем сиденье автомобиля сотрудники ДПС обнаружили два мешка с коноплёй, а при составлении протоколов об административном правонарушении водитель отказался проходить медицинское освидетельствование на состояние опьянения.



Позже сотрудники ДПС установили, что ранее молодой человек уже лишался прав за управление автомобилем в состоянии опьянения, что повлекло за собой возбуждение в отношении него ещё одного уголовного дела.



- Немалым было удивление органов правопорядка, когда выяснилось, что молодой человек является студентом медицинского института одного из университетов Бурятии, - сообщили в пресс-службе суда.



В судебном заседании молодой человек свою вину полностью признал. Судом ему назначено наказание в виде лишения свободы условно.



Приговор не вступил в законную силу.

