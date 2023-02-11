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В Бурятии состояние рабочего, упавшего с крыши, стабилизировалось

В Бурятии состояние рабочего, упавшего с крыши, стабилизировалось
Происшествия,  Фото:фонд капремонта Бурятии
Мужчину перевезли в республиканскую больницу

Мужчину, получившего травмы при падении с крыши в селе Мухоршибирь, перевели в республиканскую клиническую больницу имени Семашко в Улан-Удэ. Об этом сообщили в группе «Мухоршибирь-инфо. 24/7».

- После профессиональных действий травматолога Степана Владимировича Оленникова, хирурга Бориса Гатыповича Гармаева и медицинского персонала хирургического отделения пациента удалось стабилизировать, проведены лечебно-диагностические мероприятия, - цитируют в «Мухоршибирь-инфо. 24/7» главного врача Мухоршибирской центральной районной больницы Дмитрия Оленникова.

10 февраля согласован перевод в РКБ им. Семашко на дальнейшее наблюдение и лечение. В настоящее время пациент находится в республиканском лечебно-профилактическом учреждении, добавил главврач.

Как сообщал «Байкал-Daily», инцидент произошёл в пятницу, 10 февраля, при ремонте кровли дома по улице 30 лет Победы, дом 6. На место выезжали специалисты фонда капитального ремонта выехали с проверкой. Было выявлено единичное нарушение техники безопасности рабочими подрядной организации.

Выяснилось, работник, находясь на краю крыши, надевал страховочную систему, не удержался и упал в сугроб, в результате чего получил телесные повреждения.

Ремонтные работы приостанавливать не будут.

падение

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