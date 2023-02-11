Столкновение произошло возле магазина
Сегодня, 11 февраля, в селе Петропавловка возле магазина «Магнит» произошло ДТП. Здесь столкнулись два автомобиля.
- В результате ДТП за медицинской помощью обратились четыре человека, из них два ребёнка. Оказана первичная медико-санитарная помощь, - сообщили в Viber-группе «Джида-инфо. 24/7».
Серьёзных травм и повреждений у людей нет, отметили в группе.
В Бурятии в ДТП попали четыре человека
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Столкновение произошло возле магазина
Столкнулись «Хонда» и «Субару»
Мужчина не смог обжаловать приговор
Подростка ждёт судебное заседание
Инцидент произошёл вечером
Он это сделал для продвижения по карьерной лестнице
Мужчина сам нарушил технику безопасности, уверяют в фонде капремонта
Рыболовам грозит уголовная ответственность
Связь с мужчиной пропала в декабре прошлого года
Позже в гараже нашли ещё более 2300 рогов
От потери большей суммы их уберёг банк
На месте работают специалисты
Автомобилист выехал на «встречку», где столкнулся с другой иномаркой
Инцидент произошёл под конец 2020 года
Женщина припарковала автомобиль и не заперла двери