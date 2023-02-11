В Бурятии в ДТП попали четыре человека

Происшествия, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Столкновение произошло возле магазина



Сегодня, 11 февраля, в селе Петропавловка возле магазина «Магнит» произошло ДТП. Здесь столкнулись два автомобиля.



- В результате ДТП за медицинской помощью обратились четыре человека, из них два ребёнка. Оказана первичная медико-санитарная помощь, - сообщили в Viber-группе «Джида-инфо. 24/7».



Серьёзных травм и повреждений у людей нет, отметили в группе.





