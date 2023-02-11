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В Бурятии в ДТП попали четыре человека

В Бурятии в ДТП попали четыре человека
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Столкновение произошло возле магазина

Сегодня, 11 февраля, в селе Петропавловка возле магазина «Магнит» произошло ДТП. Здесь столкнулись два автомобиля.

- В результате ДТП за медицинской помощью обратились четыре человека, из них два ребёнка. Оказана первичная медико-санитарная помощь, - сообщили в Viber-группе «Джида-инфо. 24/7».

Серьёзных травм и повреждений у людей нет, отметили в группе.


ДТП

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