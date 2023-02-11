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В Улан-Удэ в ДТП пострадал водитель

В Улан-Удэ в ДТП пострадал водитель
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Столкнулись «Хонда» и «Субару»

В пятницу, 10 февраля, около 19:30 в 105 микрорайоне Улан-Удэ произошло ДТП.

63-летний водитель автомобиля «Хонда Фит Шатл», следуя по улице Забайкальская врезался с «Субару Форестер», которым управлял 33-летний автомобилист.

- В результате ДТП водитель «Хонды» с тяжёлыми травмами госпитализирован в БСМП, две пассажирки (женщины 1991 года рождения) после оказания медицинской помощи отпущены домой, - сообщили «Байкал-Daily» в УГИБДД по Бурятии. 
ДТП

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