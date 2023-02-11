Мужчина не смог обжаловать приговор
9 апреля 2022 года сотрудники полиции в Улан-Удэ остановили автомобиль, которым управлял нетрезвый водитель. Более того, выяснилось, автомобилист ранее был осуждён за управление транспортным средством в состоянии опьянения.
Суд квалифицировал его действия по ч. 2 ст. 264.1 УК РФ, как управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, имеющим судимость за совершение аналогичного преступления.
- При постановлении приговора суд учёл положительную характеристику Х., болезненное состояние здоровья, наличие несовершеннолетних детей на его иждивении и то, что подсудимый вину в совершении преступления полностью признал, раскаялся, в ходе предварительного расследования дал показания об обстоятельствах совершенного преступления, - сообщает пресс-служба Советского районного суда Улан-Удэ.
С учётом отсутствуя в действиях подсудимого отягчающих обстоятельств и наличия смягчающих обстоятельств, подсудимому было назначено наказание в виде лишения свободы на срок 6 месяцев, с лишением права заниматься деятельностью связанной с управлением транспортными средствами на три года, с отбыванием наказания в виде лишения свободы в колонии-поселении.
Не согласившись с приговором, осужденный подал апелляционную жалобу.
Верховный суд республики приговор оставил без изменения, апелляционную жалобу без удовлетворения.
Приговор вступил в законную силу.
В Улан-Удэ автомобилиста отправили за решётку за пьяную езду
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Мужчина не смог обжаловать приговор
Подростка ждёт судебное заседание
Инцидент произошёл вечером
Он это сделал для продвижения по карьерной лестнице
Мужчина сам нарушил технику безопасности, уверяют в фонде капремонта
Рыболовам грозит уголовная ответственность
Связь с мужчиной пропала в декабре прошлого года
Позже в гараже нашли ещё более 2300 рогов
От потери большей суммы их уберёг банк
На месте работают специалисты
Автомобилист выехал на «встречку», где столкнулся с другой иномаркой
Инцидент произошёл под конец 2020 года
Женщина припарковала автомобиль и не заперла двери
Инцидент произошёл недалеко от остановки
При падении мужчина выжил, но получил травмы