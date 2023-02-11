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В Улан-Удэ автомобилиста отправили за решётку за пьяную езду

В Улан-Удэ автомобилиста отправили за решётку за пьяную езду
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Мужчина не смог обжаловать приговор

9 апреля 2022 года сотрудники полиции в Улан-Удэ остановили автомобиль, которым управлял нетрезвый водитель. Более того, выяснилось, автомобилист ранее был осуждён за управление транспортным средством в состоянии опьянения.

Суд квалифицировал его действия по ч. 2 ст. 264.1 УК РФ, как управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, имеющим судимость за совершение аналогичного преступления.

- При постановлении приговора суд учёл положительную характеристику Х., болезненное состояние здоровья, наличие несовершеннолетних детей на его иждивении и то, что подсудимый вину в совершении преступления полностью признал, раскаялся, в ходе предварительного расследования дал показания об обстоятельствах совершенного преступления, - сообщает пресс-служба Советского районного суда Улан-Удэ.

С учётом отсутствуя в действиях подсудимого отягчающих обстоятельств и наличия смягчающих обстоятельств, подсудимому было назначено наказание в виде лишения свободы на срок 6 месяцев, с лишением права заниматься деятельностью связанной с управлением транспортными средствами на три года, с отбыванием наказания в виде лишения свободы в колонии-поселении.

Не согласившись с приговором, осужденный подал апелляционную жалобу.

Верховный суд республики приговор оставил без изменения, апелляционную жалобу без удовлетворения.

Приговор вступил в законную силу.

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