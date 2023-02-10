В центре Иркутска горел деревянный дом-памятник XIX века









Сегодня утром, в 7:08, в Иркутске загорелся одноэтажный деревянный дом на улице Партизанская. Постройка относится к объектам культурного наследия — это особняк Малышева, построенный в конце XIX века, сообщает иркутское издание Ircity.ru.На момент прибытия пожарных дом горел изнутри, из окон шёл дым.- В настоящее время открытый огонь ликвидирован на площади 45 квадратных метров. Сотрудники ГИБДД временно перекрыли движение для проведения аварийный работ. Пострадавших нет. По словам соседей, в доме никто не проживал, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области.Причину пожара предстоит установить дознавателям МЧС.