Улан-удэнец получил реальный срок за незаконное обналичивание денег

Он оформил банковскую карту, через которую отмывались деньги



Ранее судимого жителя Улан-Удэ приговорили к двум годам лишения свободы за неправомерный оборот средств платежей (ч. 1 ст. 187 УК РФ).



Как сообщили в прокуратуре Бурятии, мужчина зарегистрировал себя в качестве индивидуального предпринимателя, при этом заниматься бизнесом он не был намерен. Сделал он по просьбе своего знакомого, который взамен пообещал погасить его долги.



Затем «предприниматель» открыл в банке расчётный счёт, подключил услугу с системой дистанционного банковского обслуживания и получил банковскую карту.



Документы об открытии расчётного счёта и карту он отдал тому самому знакомому. Последний же, в свою очередь, передал их так называемым «обнальщикам» - для отмытия денег. Кто это был, так и не удалось установить.



Суд назначил улан-удэнцу лишение свободы сроком 2 года с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Также он должен выплатить штраф в размере 20 тысяч рублей.



Приговор пока не вступил в законную силу.

