Улан-удэнец получил реальный срок за незаконное обналичивание денег

Он оформил банковскую карту, через которую отмывались деньги
Ранее судимого жителя Улан-Удэ приговорили к двум годам лишения свободы за неправомерный оборот средств платежей (ч. 1 ст. 187 УК РФ).
Как сообщили в прокуратуре Бурятии, мужчина зарегистрировал себя в качестве индивидуального предпринимателя, при этом заниматься бизнесом он не был намерен. Сделал он по просьбе своего знакомого, который взамен пообещал погасить его долги.
Затем «предприниматель» открыл в банке расчётный счёт, подключил услугу с системой дистанционного банковского обслуживания и получил банковскую карту.
Документы об открытии расчётного счёта и карту он отдал тому самому знакомому. Последний же, в свою очередь, передал их так называемым «обнальщикам» - для отмытия денег. Кто это был, так и не удалось установить.
Суд назначил улан-удэнцу лишение свободы сроком 2 года с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Также он должен выплатить штраф в размере 20 тысяч рублей.
Приговор пока не вступил в законную силу.
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Происшествия, Фото:
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