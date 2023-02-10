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Улан-удэнец получил реальный срок за незаконное обналичивание денег

Улан-удэнец получил реальный срок за незаконное обналичивание денег
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Он оформил банковскую карту, через которую отмывались деньги

Ранее судимого жителя Улан-Удэ приговорили к двум годам лишения свободы за неправомерный оборот средств платежей (ч. 1 ст. 187 УК РФ).

Как сообщили в прокуратуре Бурятии, мужчина зарегистрировал себя в качестве индивидуального предпринимателя, при этом заниматься бизнесом он не был намерен. Сделал он по просьбе своего знакомого, который взамен пообещал погасить его долги.

Затем «предприниматель» открыл в банке расчётный счёт, подключил услугу с системой дистанционного банковского обслуживания и получил банковскую карту.

Документы об открытии расчётного счёта и карту он отдал тому самому знакомому. Последний же, в свою очередь, передал их так называемым «обнальщикам» - для отмытия денег. Кто это был, так и не удалось установить.

Суд назначил улан-удэнцу лишение свободы сроком 2 года с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Также он должен выплатить штраф в размере 20 тысяч рублей.

Приговор пока не вступил в законную силу.
неправомерный оборот средств платежей

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