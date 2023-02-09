В Иркутске выяснили причину возгорания троллейбуса

Проверку провела прокуратура



23 января в Иркутске на остановке «Волжская» загорелся троллейбус.



Как выяснила прокурорская проверка, причиной возгорания стало несоблюдение техники безопасности. Короткое замыкание в салоне произошло вследствие попадания жидкости на элементы отопителя кабины.



- Руководителю организации, эксплуатирующей городской общественный транспорт, прокуратура внесла представление. В результате приняты дополнительные меры, направленные на недопущение нарушений транспортной безопасности и ненадлежащей эксплуатации городского транспорта. Кроме того, одно должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности, - сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области.

